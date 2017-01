Ulf Elser ist neuer Obmann der Kremser Kaufmannschaft

20.01.2017, 09:52 Uhr

Obmann Ulf Elser verabschiedete sich mit Blumenstrauß und Wein von der langjährigen Obfrau Erni Breith, der Kassiererin Maria Kwasnitzka sowie nur mit Wein von Schriftführer Adi Krumbholz und dankte für ihr langjähriges Engagement.„Das Miteinander von Wirtschaftsbetrieben, der Kremser Kaufmannschaft und der Stadt Krems sind wichtig für eine positive Stadtentwicklung“, so der neue Obmann Ulf Elser.

Vizebürgermeister Wolfgang Derler betonte, dass eine bestmögliche Zusammenarbeit mit der Kremser Kaufmannschaft angestrebt wird. „Ich bin überzeugt, es ist notwendig ist professioneller zu werden - wie es auch Geschäftsführer Matthias Weiländer vom Stadtmarketing St. Pölten in seinem Impulsvortrag erklärte. Ein City-Marketing muss entstehen, wo kreativ gemeinsam mit der Kremser Kaufmannschaft an Lösungen gearbeitet wird um die Stadt weiterzuentwickeln.“Weiländer gab zu Beginn der Veranstaltung einen Überblick über die Maßnahmen in St.Pölten in den vergangen zehn Jahren, die zu einer äußerst positiven Entwicklung der Stadt führten. Heute kommen auch Kremser zu uns, nicht nur wir nach Krems“, meinte er in seinem Vortrag. Er nannte als eine der wichtigsten Entwicklungsschritte für St. Pölten die Erweiterung der Fußgängerzone, die zu einem erheblichen Mehrwert für die betroffene Geschäftsstraße führte.