Verleihung „Krems Cooperation Research Award“

16.12.2016, 16:44 Uhr

Die Preise wurden in den Kategorien „Abschlussarbeiten“ und „Wissenschaftliche Publikationen“ vergeben. Die Preisträgerin in der Kategorie „Abschlussarbeiten“ ist DI (FH) Rita Seeböck mit ihrer PhD-Thesis „eIF3a in Urinary Bladder Cancer – Possible Regulations and Therapeutic Impacts“.

Der Preisträger in der Kategorie „Wissenschaftliche Publikationen“ ist DI Stephan Harm mit seiner Publikation „Low-dose polymyxin: an option for therapy of Gram-negative sepsis“ im Journal „Innate Immunity“.Der „Krems Cooperation Research Award“ wurden durch den Obmann des BioTec Area Verein Krems Dr. Wolfram Strobl von Fresenius Medical Care Adsorber Tec GmbH verliehen und übergeben.Die Festrede hielt Univ. Prof. Mag. Dr. Gerald Steiner Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung von der Donau Universität Krems über das Thema „Translation in Research“.Der BioTec Area Verein Krems durfte bei der Verleihung des „Krems Cooperation Research Awards“ 2016 einige Ehrengäste begrüßen: RektorderDonau Universität Krems Friedrich Faulhammer, Vizerektorin für Forschung Donauuni Univ.-Prof. Viktoria Weber, Prorektorinder Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Mag. Sabine Siegl, Vizerektord IMCFachhochschule KremsProf Harald Hundsberger und Departmentleiter