Abend mit den Herren Wunderlich

Benefizkonzert zugunsten „Indischen Mädchen eine Stimme geben"

Der Arbeitskreis Weltkirche der Kufsteiner Stadtpfarre St. Vitus lädt zu einem Sonderkonzert ein, dessen Reinerlös der Aktion „Indischen Mädchen eine Stimme geben“ zugute kommt. Veranstaltungsort ist das Kulturhaus Kufstein in der Hofgasse. Beginn ist um 20 Uhr, Saaleinlass ab 19 Uhr; freie Platzwahl. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf (bei der Sparkasse Kufstein) € 15.–, an der Abendkasse € 18.–.

Um was geht es bei der Aktion „Indischen Mädchen eine Stimme geben“: In einem Projekt an Schulen werden Schülerinnen der Oberstufe für das Thema sexuelle Gewalt und Belästigung in der Öffentlichkeit und Zuhause sensibilisiert und über ihre Rechte aufgeklärt. Die Workshops mit Rechtsexperten, Polizei und politisch Verantwortlichen dienen auch dazu, den Mädchen ein starkes Selbstbewusstsein zu vermitteln, um sich gegen gewalttätige Übergriffe wehren zu können. Eine weitere Maßnahme ist das Einbeziehen von Lehrern, Eltern und lokalen Meinungsbildnern.