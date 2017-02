„Dachtei – Dachtei!“ in St. Gertraudi

Sankt Gertraudi (Gemeinde Reith i. A.) ist mit seinen knapp 70 Haushalten zwar geografisch klein, in Sachen Fasching hat es im Gegensatz zu großen Orten in St. Gertraudi aber noch nie eine Pause gegeben. Und die „Gairer Faschingsgilde" ist auch heuer wieder äußerst aktiv. Am Faschingssamstag, den 25. Februar 2017, beginnt bereits um 14.30 Uhr mit dem Faschingsruf „Dachtei, Dachtei!“ ein Faschingsumzug mit vielen bunten Wägen und Gruppen sowie lustigen Aufführungen. Anschließend findet im Feuerwehrhaus die traditionelle Faschingsparty für jung und alt statt. Für die jungen Faschingsnarren gibt es beim Kinderfasching, zu dem alle Kinder aus Nah und Fern eingeladen sind, gratis Limo und Kuchen. Außerdem viele lustige Spiele, Tanz und Unterhaltung im Partykeller. Für die Erwachsenen steigt in der Feuerwehrhalle mit den „Reitherkoglbuam“ eine Open-End-Faschingsparty, bei der Musik, Tanz und lustige Aufführungen nicht zu kurz kommen. Willkommen sind Maskierte und Nichtmaskierte. Eingeladen sind alle aus Nah und Fern.Der Eintritt ist frei!