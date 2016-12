der WEIHNACHTSTELLER - eine Adventgeschichte ...

09.12.2016, 13:11 Uhr

wünsche!Als ich zusammen mit meinen gut aussehenden Kollegen in den bunten Keksteller gelegt wurde, war mir schnell klar. Jetzt heißt es warten und reifen bis zum Fest. Ich roch herrlich nach Butter und Rum und meine Zuckerglasur stand mir besonders gut."He" rief eine dickeneben mir: "mach Dich nicht so breit, wie ein fetter Christstollen!" Ich sah mich um. Ein bißchen eng war es schon auf diesem bunten Teller, aber die Farbenpracht und der Geruch waren einmalig.Eine netteneben mir, war eingeschlafen.Bist Du neu hier? Ich äugte nach links oben, von wo diese tiefe Stimme herkam und schaute auf den wohl bestgelungenenaller Zeiten. Er strotze nur so von Korinthen, Mandeln, Schokostücken und anderem.

Du siehst auch sehr appetitlich aus, lobte er mich. Danke, aber nichts gegen Dich. Du bist fantastisch!! Der Lebkuchen räkelte sich richtig unter meinem Kompliment.Stimmt, ich bin wirklich gut gelungen. Die Hausherrin probierte ein neues Rezept aus und hat sich sehr viel Mühe gegeben!"Ach, papperlapapp"- schimpfte die dickeauf ein Neues ... Ihr mit eurem Geschwätz. Spätestens bis zum 2. Weihnachtsfeiertag werdet ihr einfach in volle Bäuche gestopft und keiner wird sich mehr an Euer Aussehen oder an Euren Geruch, erinnern. Ihr seid "eingebildete Narren."Vielleicht hast Du Recht, pflichtete ich ihm bei. Aber unsere Aufgabe ist es nun einmal - gut auszusehen und gut zu schmecken!Wenn Du so weiter meckerst, lachte einschräg oben von uns, wird Dich keiner mehr vernaschen, weil Du nämlich bis dahin sauer geworden bist.Wir lachten alle schallend und diewurde ganz dunkelbraun vor Wut.Die süßewar aufgewacht und hatte uns eine Weile wortlos zugehört.Versteht Ihr denn denüberhaupt nicht?Es geht doch nicht darum, wer die schönste Farbe hat oder am besten schmeckt.Wichtig ist nur, daß wir ALLE wie wir hier liegen, Freude bereiten und dazu beitragen, daß es ein gelungenes und frohes Fest wird!Und wenn wir uns bis dahin vertragen, werden sich unsere Aromen vermischen und wir werden unvergesslich schmecken.Es wurde sehr still im buntgemischten Weihnachtsteller ... dierutschte noch ein bißchen weiter nach unten, aber sagte nichts mehr. Die anderen nickten zustimmend.Ich schaute stolz auf die kleine, denn was sie gerade sagte, ist das, das je geschrieben wurde!(Quelle: Weihnachtsideen24.de))