23.12.2016, 08:01 Uhr

Einmal noch - nein fünfmal !

Pünktlich zur Weihnachtszeit kreist auch der Truthahn wieder.

Manche Geschenke halten ewig .



Rot - blau - grün schillernd, doch das Schönste: Der kleiner Schlüssel, in den Bauch gedreht, erweckte das blecherne Wesen und er drehte sich,

spreizte seine Federpracht,

fünf mal und fünf mal und fünf mal.



Ich liebte ihn !



Jahre später erzählte Mama, sie entdeckte ihn in einem Versandhauskatalog.

Wer auch immer ihn erschaffen - meinen innigsten Dank !



Pünktlich zur Weihnachtszeit treffen wir uns wieder,

sitzen am Tisch, und staunen still.

Der Truthahn dreht sich !

Irgendwie geht was wichtig ist nie kaputt ( oder fort )

Gefällt mir