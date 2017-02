Faschingsumzug in Niederau

Niederau , 6314 Wildschönau AT

Der FC Wildschönau lädt wieder zum alljährlichen Faschingsumzug in Niederau ein!



Der Umzug startet am 24.02.2017 um 15:30 vom Lanerköpflparkplatz bis zum Dorfbrunnen in Niederau mit anschließendem bunten Faschingstreiben im Dorfzentrum und einer Faschingsparty bei der Witch Alm mit DJ Waldi.



Über viele aktive Umzugsgruppen und zahlreiche Zuschauer würde sich der Veranstalter, Fc Raika Wildschönau, sehr freuen!!



Anmeldungen für Umzugsgruppen bitte unter



v.perwein@nms2.at Tel: 0676/6267276



oder



steffithaler26@gmail.com Tel: 0680/1303922