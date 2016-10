HALLOWEEN IN ALPBACH

DIE HALLOWEEN PARTY im Tiroler Unterland....



Nach dem riesengroßen Erfolg in den letzten Jahren, hat der SBH-Alpbach (Saubleda Haufn) auch heuer weder Kosten noch Mühen gescheut.

Am 31. Oktober verwandelt sich die Festhütte Inneralpbach wieder in die Party- Location der Extraklasse!!!

Noch dazu ist es uns gelungen keinen geringeren als DJ-Instyle (Marco Jägert) & Friends zu engagieren!!

Diese sorgen mit fetten Beats für die perfekte Stimmung!!



Eintritt ist wie schon im letzten Jahr freiwillig, kommt aber wiederum an einen Guten Zweck!!

Dafür gibts auch noch ein SBH-Stoffband....also kommts vorbei und helft uns zu helfen!!



Euer SBH (Saubleda Haufn) und Helfer



Eintritt NUR mit gültigen Ausweis und ab 16 Jahren!!! Anbei gelten die Regeln des Tiroler Jugedschutzgesetzes