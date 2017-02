Seit ihrer Gründung 2003 haben Krautschädl über tausend Gigs gespielt, drei von Fans und Kritikern gleichermaßen heiß geliebte Longplayer in die Charts gebracht, einen Amadeus gewonnen und unter dem schicken Begriff Goschnrock erfolgreich ein eigenes Genre etabliert.Lieder wie Da Wein, Bäckerschupfn oder Khoids Wossa sind wahrhaftige Evergreens und werden auf m Nova-Rock, im ORF-Studio, im Bierzelt von deinem Heimatsort (sie!), im Schlafzimmer von deine Mudda, im österreichischen Liederberg und auf internationalen Symposien zu HusserlsPhänmenologie des Geistes heftigst abgefeiert. Und - auch das ist mittlerweile hinlänglich bekannt - live sind die Drei sowieso und überhaupt eine absolute Weltmacht.

Nachdem es die Boys vom Welser Schlachthof jetzt einige Zeit etwas ruhiger angehen haben lassen, wird jetzt mit neuer Agentur, neuem Label und neuem Album gleich in den Turbo-Modus hochgeschalten. Von da her sehen wir hier wiedereinmal das alte Sprichwort bestätigt: True Kraut will never die! Also bitte - es wird supa, es wird leiwond, eswird schöner und besser als jemals zuvor.Kartenvorverkauf in allen Raiffeisenbanken Tirols, bei Bücher Zangerl (Salzburger Straße & M4 Wörgl), bei jeder oeticket.com Verkaufsstelle, im VZ Komma und unter www.komma.at.