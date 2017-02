MANU DELAGO Metromonk

Im Jänner 2017 veröffentlicht der gefeierte Hang- und Percussion-Spieler, Produzent und Komponist Manu Delago sein drittes Soloalbum: Auf "Metromonk" drringt der für seinen einzigartigen musikalischen Ansatz gefeierte Musiker in immer neue Klangregionen vor und erkundet dabei die unterschiedlichsten Stimmungen und Dynamiken. Indem er das Hang auf immer neue Arten spielt und bearbeitet, stehen die vielen Stimmen und Sounds dieses außergewöhnlichen Instruments dieses Mal klar im Mittelpunkt seiner Kompositionen, die sonst nur dezent von Beats und vereinzelten Akustikinstrumenten eingerahtm werden.

"Ich wollte Klanglandschaften kreieren, die elektronisch klingen, dabei allerdings komplett live eingespielt sind und sich dementsprechend auch organisch und menschlich anfühlen", so der Kommentar von Delago. Nahezu alle Effekte basieren auf seinen Hang-Performances, die er ohne jegliche Overdubs in jeweils nur einem einzigen Take aufgenommen hat. "Das mag zwar zunächst schon wie Programming oder eine aufwendige Produktion wirken, aber es ist letztlich einfach genau das, was ich im jeweiligen Moment eingespielt habe." Zu den Gästen des neuen Albums zählen die Sänger Douglas Dare (Erased Tapes), Pete Josef (der in diesem Jahr für den "Worldwide Award" von Gilles Peterson nominiert wurde) und Isa Kurz, während auch der renommierte Trompeter Edrik Truffaz (Blue Note) im Studio aushalf, wo Delago abermals von seinem angestammten Co-Produzenten Matt Robertson (Björk, The Streets, Bat For Lashes) unterstützt wurde.Pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Albums wird Manu Delago, der bis zum Ende des Jahres noch live mit Anoushka Shankar, dem Cinematic Orchestra und Nitin Sawhney auf der Bühne steht, Anfang 2017 seine nächste große Tour zu "Metromonk" antreten. Anknüpfend an seine verspielte "Silver Kobalt"- Show, arbeitet Manu Delago aktuell an einem neuen audiovisuellen Rahmen für die Tour, die ihn gemeinsam mit seiner Live-Band ab April auch quer durch Österreich führen wird.Kartenvorverkauf in allen Raiffeisenbanken Tirols, bei Bücher Zangerl (Salzburger Straße & M4 Wörgl), bei jeder oeticket.com Verkaufsstelle, im VZ Komma und unter www.komma.at.