Markus Koschuh mit "AUTsch! Österreich dreht auf" in Kundl!

Von Kritikern gefeiertes Programm "Genial, einfach genial" im Gemeindesaal Kundl

KUNDL. Er ist der gefragteste Tiroler Kabarettist und wo er auftaucht, geht die Politik schon mal vorsorglich in Deckung: Markus Koschuh. Nach den Erfolgen der letzten Jahre mit reinen Tirol-Programmen brachte Koschuh nun sein erstes Österreich-Programm "AUTsch! Österreich dreht auf" auf die Bühne - und landete damit wieder einen Riesenerfolg. Kritiker sprechen in Anlehnung an Helmut Qualtinger sogar vom "Kleinen Bruder des Herrn Karl". Der Kulturausschuss der Gemeinde Kundl zeigt Koschuh mit seinem aktuellen Programm im Gemeindesaal und freut sich auf einen unterhaltsamen Abend made in Tirol!

Mit „AUTsch! Österreich dreht auf“ wird ein neues Fernsehformat das Licht der Welt erblicken. Denn jetzt spricht das Volk! Vorbei die Zeiten, in denen die Probleme eines Landes von einigen Politikern gelöst wurden. Das neue Zauberwort heißt: „Schwarmintelligenz“. Endlich kommen jene zu Wort, die immer schon wussten, wie es geht. Ein engagierter Entertainer revolutioniert die Medien. Zumindest träumt er davon, denn eigentlich hat die Show noch keinen Sendeplatz. Und auch kein Aufnahmestudio ...AUTsch! Österreich dreht auf - der neueste Streich von Markus Koschuh! Am 26. Jänner ab 20 Uhr im Gemeindesaal Kundl.Tickethotline: 05338/7205-140