10.01.2017, 10:52 Uhr

Mitten in uns

Mitten im Winter

wurde mir endlich dann warm

Ich lief dir entgegen und du nahmst mich in Arm

Mitten am Tag

blieb die Zeit einfach stehen

lange genug

um drin spazieren zu gehen

Lange genug

um den Zauber zu spüren

Mitten in uns

gab es offene Türen

