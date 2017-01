Mr.G. Once Again Tour/Support Stefanie Tipelius

Mr.G. gibt nochmal voll Gas, Once Again.Das von Markus „Güni“ Günther, bekannt aus Bands wie Sunburst Stylee, Five Star Boulevard, Dead FM, After Tomorrow, 2005 begründete Solo-Projekt, mit der Inspiration aus Blues Künstlern wie Eric Clapton, JJ Cale oder auch Singer Songwritern wie Jack Johnson und Bob Dylan, ist nach der Veröffentlichung einer EP „On my Own“ (2005) und des darauf folgenden Albums „On a Sunny Day“ (2006) noch manchen ein Begriff.

Nach fast 10 Jahren will es Mr.G. aber nochmal wissen und geht mit seinem aktuellen Programm „Once Again“ nochmal in die vollen.Unterstützt wird er dabei auch von keinen Newcomern, um Cajon /Percussion kümmert sich Christian „Bealy“ Peer (ehem. Lutra) und Harry Dallas (Misantropics) zeigt einmal mehr was eine Akustikgitarre aushält.Einfach, akustisch, bluesig, ohne Rückendeckung von Trends wird ein „Best of“ der alten Werke von Mr.G. aber auch brandneues Material zum Besten gegeben.Also Leute schaut vorbei, Once Again Longboard Blues