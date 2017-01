"Night of the Dance" im Stadtsaal Kufstein

07.01.2017, 11:55 Uhr

Ob Stepdance, Tanzakrobatik, oder Showtanz, die Besucher sahen im ausverkauften Stadtsaal in Kufstein eine traumhafte Tanzshow der Extraklasse. Die internationalen Profitänzer die am Heiligen-drei-König-Tag in Kufstein gastierten, brachten die Zuschauer zu Ovationtsstürmen.Vor Irish Dance, Showdace, Akrobatik bis hin zu Showeinlagen die an die Videos von Michael Jackson erinnerten, war eine perfekt durchchoreografierte Show von "Irish Dance reloadet" zu bestaunen.