Paenda - ElectroPop live

PÆNDA ist ElectroPop. PÆNDA ist House mit 80ies Einflüssen. PÆNDA ist aber auch noch viel mehr als das!

Musik, so bunt und vielfältig wie PÆNDAs Haarpracht, mal emotional, mal voll nach vorne – mit einer Liveshow aus Vocals, Synths und Live-Drums, wo auch schon mal Kochtöpfe als Cowbell zum Einsatz kommen.Geschrieben, arrangiert und produziert wird hier im Alleingang, was einmal mehr PÆNDAs Vielseitigkeit als Künstlerin beweist - ja selbst für die Musikvideos des Projekts zeichnet sie weitestgehend allein verantwortlich... Ein Soloprojekt im besten Sinne des Wortes also, wobei man allerdings nie verkopft den nötigen Pop-Appeal aus den Augen verliert.

PÆNDA - der passende Soundtrack für den Großstadtdschungel des 21. Jahrhunderts, welcher am 21.4.2017 ab 20 Uhr live im Qwest Kufstein zu hören ist.Vorverkauf: (8€) bei papier+bücher ögg, Stadtamt Kufstein, im Naschwerk oder online unter www.feelthesystem.at