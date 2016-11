27.11.2016, 00:04 Uhr

Regentag

Regentropfen an den Fenstern

sie versperren dir den Blick

Zeichnen Wege

malen Muster

halten an

als gäb's nen Trick



Doch unaufhaltsam geht's nach unten

nichts und niemand hält es auf

Regentropfen in den Herzen

und ein jeder nimmt 's in kauf



Und es tropft und es tropft und es klopft und es klopft



der Regen und dein Herz

dein Herz im Regen

