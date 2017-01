Schitag des Tiroler Volksmusikvereins

Der Tiroler Volksmusikverein lädt seine Mitglieder und Freunde der Volksmusikzu einem gemeinsamen SCHITAG im Schijuwel Wildschönau – Alpbach ein.Treffpunkt: ab 8:30 Uhr Talstation Schatzberglift in Auffach – Wildschönauab 11:30 Uhr Mittagessen in der Gipföhit unterhalb des Schatzberg-GipfelsAb 16:30 Uhr im Gasthof Weißbacher in Auffach:gemeinsamer gemütlicher Ausklang mit Gesang und Musik (bitte Instrumente mitnehmen!)

ermäßigter Gruppentarif:Erwachsen Jugend KindJg. 1998 bis 2000 Jg. 2001 bis 20102 Stunden € 25,50 € 20,50 € 13,003 Stunden € 29,50 € 23,50 € 15,004 Stunden € 33,50 € 27,00 € 17,005 Stunden € 36,50 € 29,50 € 18,501 Tag € 40,00 € 32,00 € 20,00Es gelten auch die TirolSnowCard und die SuperSkiCard (KBA+Salzburg).Die Schatzbergbahn startet um 8:30 Uhr, die Kassen sind ab 8:15 geöffnet.Die letzte Gondel ins Tal geht um 16:00 Uhr.Informationen erhalten Sie bei Joch Weißbacher/Gebietsreferent TVMV, Joch@Tirol.com