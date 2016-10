04.10.2016, 23:10 Uhr

Seltsam bleibt

Der Indianer an meiner Seite ist real !

- und auch der Blick in dieses Tal ...



Was immer wir erschufen

- nichts als Treppen nichts als Stufen



Realität und Illusion

ein Hauch von Wort

- seltsam im Ton



Welten existieren

- man könnt sich grad verlieren ...



Wir versuchen festzuhalten

Seltsam

diese

und jene Gestalten

