Start zur "Alpin Ballooning"-Woche in Walchsee

22.01.2017, 14:01 Uhr

Dutzende Heißluftballoons steigen noch bis zum 28. Jänner im Kaiserwinkl zu spektakulären Fahrten über das winterliche Tirol und Bayern auf – am Mittwoch, dem 25. Jänner lädt Walchsee zum "Night Glowing" ab 19 Uhr.

WALCHSEE (nos). Während der internationalen Ballonfahrerwoche "Alpin Ballooning" im Kaiserwinkl – vom 21. bis zum 28. Jänner erlebt man ein besonderes Schauspiel. "Täglich erheben sich jede Menge farbenprächtige Heißluftballons in die Luft und verschmelzen mit den schneebedeckten Zacken des Kaisergebirges zu Postkartenmotiven", schwärmt der TVB Kaiserwinkl schon in seiner Vorankündigung. Beim Klicken durch die Bildergallerie wird schnell klar: Da haben die Walchseer und Kössener nicht zuviel versprochen!



Das ganze Wochenprogramm und alle Abfahrtszeiten der gratis Shuttle Busse im Kaiserwinkl gibt's auf www.kaiserwinkl.com. Voranmeldung für Mitfahrgelegenheiten im Heißluftballon (Kaiserwinklfahrt: 200 Euro, Erlebnisfahrt 260 Euro) unter Tel. +43 664/5050571;

Dabei lässt sich für Wagemutigere der Mongolfierenzauber nicht nur gespannt vom Boden aus verfolgen, Mitfahrgelegenheiten und "Abenteuerfahrten"" warten zum Preis von 200 bzw. 260 Euro auf Schwindelfreie.Die erste Wertungsfahrt im Rennen der Profis musste am Sonntag allerdings ausfallen. Richtung Bayern waren Wind und Nebel zu stark, so die Veranstalter. Im Kaiserwinkl merkte man von Wetterproblemen aber herzlich wenig, und so stiegen die bunten Balloons zu kleiner Runden rund um Kaiser und Walchsee auf.Highlight im Wochen-Programm ist das "Night Glowing" mit Glühweinparty und Feuerwerk am Mittwoch, dem 25. Jänner.