AT

, Brixentaler Straße 5 , 6300 Wörgl AT

Tagungshaus Wörgl , Brixentaler Straße 5 , 6300 Wörgl AT

Tarock - Königsrufen

Kurs für Anfängerinnen mit Mag. Martin Vogelsberger, Steuerberater, Tarockexperte



In vier Kursabenden zu je drei Stunden gibt Martin Vogelsberger eine kurze Einführung in das von vier Spielern mit etwas anderen Karten zu spielende Königsruferspiel, wobei er sich an den Regeln des Tiroler Tarockcup orientiert.

Diverse Kursunterlagen und Tarockkarten werden bei Kursbeginn ausgeteilt.



DI 02.05.2017 | 18:30 - 21:30 Uhr

DI 09.05.2017 | 18:30 - 21:30 Uhr

DI 16.05.2017 | 18:30 - 21:30 Uhr

DI 23.05.2017 | 18:30 - 21:30 Uhr



Ort Tagungshaus, Brixentaler Straße 5, 6300 Wörgl

Beitrag € 29,-

Anmeldung erforderlich (max. 12 Personen) tel. 05332 74146 oder info@tagungshaus.at