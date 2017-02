“The Delta Saints are back in town!”

Weißer Voodoo grooved im Sumpf: The Delta Saints, eine Band aus Nashville/Tennessee, beschwört zutiefst einheimische Blues-Wurzeln und macht das sagenhaft talentiert. Nicht nur, dass sich treibender, fetter Nashville-Rock mit Bayou-Klima trifft - neben elektrischer Gitarre, Bass, Schlagzeug werden auch akustische Elemente wie Stampfen, Klatschen integriert, die mit schrägen, elektronischen Elementen verschmolzen werden. Retro-Rock der 1960er Jahre, was der Band dann schon Vergleiche mit LED ZEPPELIN, den ALLMAN BROTHERS oder THE BLACK CROWES einbrachte.Diese Band sollte man am auf keinen Fall verpassen, wenn sie uns nach 2 Jahren wieder beehren und am 15.3.2017 ab 20 Uhr im Konzertsaal der Musikschule Kufstein zu Gast sind.

Vorverkauf: (16€) bei papier+bücher ögg, Stadtamt Kufstein, im Naschwerk oder online unter www.feelthesystem.at