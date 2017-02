13.02.2017, 23:45 Uhr

Vollmond

Du zeigst dich nicht

doch ich weiß du bist rund !

Klaust mir den Schlaf

so vergeht Stund um Stund.

Warum schlafen so viele

und finden Ruh ?

Ich weiß es nicht - vielleicht ja du ...

Liegt's am fühlen - am spüren

und kann man schließen diese Türen ?

Du zeigst dich nicht

doch ich weiß du bist rund , und hast du Antwort - bitte tu's mir kund .

