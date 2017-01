Meditation der großen Engelgestalten der BibelmitReligionspädagoge, Seelsorger, langjähriger Schriftleiter der Zeitschrift "Praxis-Katechetisches Arbeitsblatt"Wir nähern uns der Engelsgestalt, wie sie in der Bibel aufscheint: Engel stehen in der Anschauung Gottes. Sie werden als Vermittler zwischen Himmel und Erde, als Boten Gottes, als Deuter von Visionen und Ereignissen erfahren. Sie schenken Hoffnung (Gabriel), erscheinen als Begleiter und Retter (Raphael), überwinden kraftvoll das Böse (Michael).Die Tobit-Erzählung zeigt, wie der Mensch vom Engel begleitet, Gefahren und Angst überwinden und zum Urvertrauen finden kann. Der Engel Raphael ist ein Menschenfreund und hilfreicher Lebensbegleiter.Die Annäherung an den Engel kann in uns das Vertrauen in Gottes liebende Nähe und die Zuversicht in den eigenen Lebensweg stärken.

Methoden des Seminars:• Symbol und Bildbetrachtung• Biblische Texte und Gespräche• Engelsmusik und Meditation10:00 bis 17:00 UhrTagungshaus, Brixentaler Straße 5, 6300 WörglBeitrag Euro 20,-Anmeldung erforderlich (max. 20 Personen) 05332 74146 oder info@tagungshaus.atEine Veranstaltung mit dem Referat für Spiritualität und Exerzitien der Erzdiözese Salzburg