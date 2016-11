Wunderliche Kulturtage 2017 in Kufstein - Kleinkunst auf Großstadtniveau - woassteh!!!!!

24.11.2016, 11:26 Uhr

Kufstein : Kulturbüro | Auch 2017 wollen wir unsere Gäste mit außergewöhnlichen Kulturveranstaltungen verwöhnen. Egal ob Kabarett, Konzerte, Theater, Clownerie oder Vorträge. Beim Kulturverein Wunderlich sind Sie 2017 genau richtig!Wir starten das Jahr ammit dem Granseigneur des österreichischen Kabaretts.präsentiert sein wohl letztes Bühnenprogramm "Das war´s von mir!" Meisterhaft wie eh und je, mit feiner Klinge und Wiener Schmäh führt der Gentlemansatiriker durchs Programm, begleitet von Christoph Pauli am Klavier!

Ganes, so heißen in der Ladinischen Mythologie verwunschene Wassergeister.so heißt auch die Gruppe der drei Ladinerinnen die ihrer Muttersprache neues Leben einhauchen und gleichzeitig Botschafter ihrer Kultur und Sprache sind. Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Konzert am Samstag, denin der Turnhalle der VS Sparchen.ist eine Revolutionärin, eine Alphornanarchistin. Ihr geliebtes Alphorn hat sie immer im Gepäck. Zusammen mir ihrer Band vermischt sie die archaischen Klänge des Alphorn mit Jazz, Pop, Soul und Funk. Amdürfen wir Eliana Burki & Band in der Kulturfabrik Kufstein begrüßen.Momentan die Konzertsensation aus Österreich sind. Die beiden klassisch ausgebildeten Musiker entwickeln zusammen neue Klangbilder und entlocken ihren Instrumenten neue Spielweisen und Rhythmen.Ein fantastisches Konzert, noch dazu im Alten Sägewerk der Firma Pirlo erwartet und daher amSchräg und verrückt, Clownerie, Akrobatik, Artistik und aberwitzige Comedy. So könnte man das Duobeschreiben. Zum Wunderlichen Auswärtsspiel in die Mehrzweckhalle nach Ebbs bringen sie allerhand skurriles und ungewöhliches mit. Lassen Sie sich überraschen, es lohnt sich am Samstag, den! Achtung Geheimtipp!Nach der Sommerpause starten wir erst so richtig durch und freuen uns sehr, dass mit dem Kulturquartier Kufstein, eine neue, moderne Spielstätte im Herzen der Stadt entstanden ist. Zur Eröffnung amhaben wir etwas besonderes vorbereitet. Einmit nicht weniger als fünf internationalen Künstlern. Arritstik, Clownerie, Jonglage, Akrobatik. Es ist für jeden etwas dabei, auch für die ganze Familie!Bergstiegen hat in Kufstein Tradition und einen hohen Stellenwert. Der OEAV hält 2017 seinen Bundeskongress in Kufstein ab. Grund genug für uns einen berühmteneinzuladen und wir freuen uns auf einen spannenden Multimediavortrag mit interessanten Geschichen und atemberaubenden Bildern.Ein ganz besonderes Konzerthighlight beehrt das Kulturquartier Kufstein am. Die Gruppebesteht aus fünf klassischen Musikern. Auf den ersten Blick ein Barock Ensemble, aber wer genauer hinsieht entdeckt ein Kammerorchester mit der Wucht einer Rockband.ein absoluter Pflichttermin für jeden Musikfan!Würdig lassen wir das Jahr ausklingen, ganz so wie es begonnen hat. Mit einer österreichischen Kabarett-Legende. Sein bereits 27stes Solo-Kabarettprogramm präsentiertamim Kulturquartier Kufstein. Premiere ist im Frühjahr 2017, der Titel "70er Leben lassen".Wir freuen uns Sie bei den Veranstaltungen der WuKu2017 begrüßen zu dürfen und freuen uns auf Sie - woassteh!!!!!Karten und weitere Infos zu allen Veranstaltungen und zu den Künstlern finden Sie selbstverständlich aufDer Online-Vorverkauf für alle Veranstaltungen startet am Montag 05. Dezember 2016!

Denken Sie auch, gerade jetzt in der Weihnachtszeit an unsere

"Wunderliche Kultur Punktekarte 5 für 95" Sie sparen bis zu € 40.- und genießen völlig stressfrei fünf Abende der Wunderlichen Kulturtage, sichern Sie sich Ihren Platz!

Ideal als Weihnachtsgeschenk!Die Wunderliche Kultur-Punktekarte und alle anderen Eintrittskarten erhalten Sie auch bei unseren Vorverkaufsstellen:papier + bücher Ögg (Arkadenplatz Kufstein)Alle Fillialen der Sparkasse KufsteinStadtgemeinde KufsteinTrafik Hans-Peter Eberl (Kinkstraße Kufstein)Sportler-Alpin (Kaiserjägerstraße Kufstein)