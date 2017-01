Aus der Box heraus getauscht

15.01.2017, 07:00 Uhr

Für jedes eingetauschte "Geschenk" bekam der Besucher einen Tausch-Coin, welchen er gegen einen anderen Gegenstand einlösen konnte. Maximal zehn Gegenstände durften pro Person eingetauscht werden, wobei auch die Möglichkeit einer Spende bestand. In über 30 Boxen befanden sich zeitweise um die 50 Gegenstände, die ertauscht werden konnten. Neben dem Tauschmarkt, fanden sich auch viele lokale Aussteller ein, deren Produkte der Besucher zwar nicht tauschen, aber dafür erwerben konnte. Der Andrang und das Interesse waren groß, das Ambiente angenehm urban und, durch die musikalische Umrahmung, melodisch stimmig. Ein voller Erfolg für "Out of the Box."