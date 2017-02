Ebbs auf alten Bildern - Ausstellung beim Hödnerhof

Ebbs: Hödnerhof |

In der Blumenwelt Hödnerhof findet bis Ende März 2017 die Ausstellung

Ebbs auf alten Bildern

statt.

Kaum etwas ist faszinierender als über alte Fotos in die Vergangenheit eines Dorfes zu blicken. Wie hat sich Ebbs in den letzten Jahrzehnten verändert? Welche historischen Objekte haben den Wandel der Zeit miterlebt und überlebt, welche Gebäude wurden neu errichtet? Und natürlich dürfen Ebbser Originale und Persönlichkeiten in diesem Streifzug durch die Geschichte von Ebbs nicht fehlen.

Ortschronist Georg Anker stellt eine Auswahl seiner schönsten und interessantesten Bilder von Ebbs zur Verfügung. Die alten großformatigen Schwarzweißbilder wurden nach neuesten Techniken aufbereitet und vermitteln dadurch den Besuchern interessante Einblicke in unsere Vergangenheit.

Nach Ende der Ausstellung besteht die Möglichkeit der Bilder käuflich zu erwerben. Der damit erzielte Erlös kommt karitativen Zwecken zugute.