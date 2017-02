Eröffnung der Ausstellung - Verein am Polylog

Galerie am Polylog , Josef Speckbacher-Straße , 6300 Wörgl AT

Wörgl: Galerie am Polylog |

Der Verein am Polylog freut sich, Sie zur Eröffnung der Ausstellung



Sabine Groschup - Paul Albert Leitner „TWO SOPHISTICATED AUSTRIAN ARTISTS IN SELFPORTRAITS“



am Donnerstag, den 23. Februar um 19 Uhr in die Galerie am Polylog einladen zu dürfen.







Begrüßung: Dr. Günther Moschig, Verein am Polylog



Zur Ausstellung: Georg Weckwerth, Kurator



Eröffnung: Mag. Gabi Madersbacher, Kulturreferentin der Stadt Wörgl



Musik: Vinyl der beiden Lieblingssänger der Künstler



Dauer der Ausstellung: 24. Februar bis 1. April 2017



Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag 16.30-18.30 Uhr, Samstag 10-13, 14-16 Uhr (Gruppenführungen für Schulen und Interessierte nach Vereinbarung. Kontakt:info@am-polylog.at)