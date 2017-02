Faschingsparty am Unteren Stadtplatz Kufstein

Kufstein : Unterer Stadtplatz |

In Kufstein wird am Faschingsdienstag, den 28. Februar, von 12:30 bis 18 Uhr mit einer großen Open-Air-Party am Unteren Stadtplatz gefeiert.

Partymusik mit Lisa Mauracher & Band sorgt für ausgelassene Stimmung. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und der Gitarre verzaubert die Kufsteinerin ihr Publikum.

Die Musikerin begibt mit ihrer Band sich in verschiedene Genres und verleiht dabei den Liedern eine eigene, unverkennbare Note.

Der bekannte Kabarettist „Petutschnig Hons“ aus Schlatzing, der beliebteste Bauer Österreichs, und Gewinner des Publikumspreises des Österreichischen Kabarettpreises 2014, wird die Kufsteiner am Nachmittag zum Lachen bringen.

Highlight der Faschingsparty ist der Auftritt der Band „Folkshilfe“, die durch ihren Hit „Seit a poa Tog“ bekannt wurde (ab 17 Uhr). Das jetzt schon allseits mitgesungene „Seit a poa Tog“ war erst der Beginn. folkshilfe zeigen mit ihrem Debutalbum „mit F“ ihr Gespür für gute Melodien und Arrangements.

Jeder, der verkleidet zur Faschingsparty am Unteren Stadtplatz kommt, erhält einen Gutschein für einen Glühwein/Punsch, einen Faschingskrapfen und einem Ritt auf dem Bullen beim Bull Riding.