Wir laden euch ALLE recht herzlich zu unserer diesjährigen Jungbauern Faschingsfete in Erl am Sa. 11.Februar 2016 ein.

Ab 20:00 Uhr wird in der Gemeinde Tiefgarage richtig die Post ab gehen. Motto: DSCHUNGELBUCH * * * KOSTÜMPFLICHT * * * (jeder Gast mit Kostüm bekommt das erste Getränk Gratis)

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Kein Einlass unter 16 Jahren !! Ausweiskontrolle!!

Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die Jungbauernschaft/Landjugend...