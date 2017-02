Kinderfasching 2017 – das wird ein Schlaraffenland!

Für den Kinderfasching wird die Kufstein Arena am Sonntag, den 26. Februar von 13:30 bis 18:30 Uhr wieder in eine Erlebniswelt verwandelt. Dieses Mal noch größer und natürlich wieder bei freiem Eintritt.Verkleiden und dann nichts wie rein in die Kufstein Arena heißt es am Sonntag, den 26. Februar für die Kufsteiner Kinder. Denn für einen Tag wird die Arena in ein Kinderparadies verwandelt.Sportlich wird es beim Kistenklettern, in der Hüpfburg und auf der Clownrutsche. Spaß versprechen die Clowns, die in der Kufstein Arena und in der Eisarena unterwegs sind. Kreativ und bunt wird es beim Kinderschminken und beim Luftballon-Modellierer. Auch an die ganz kleinen Faschingsbesucher ist gedacht: Auf sie wartet ein Bobby-Car-Parcours, eine Kreativstation und verschiedene Bewegungsspiele.

Stärken und neue Energie tanken kann man bei Faschingskrapfen, Kuchen, Zuckerwatte, Riesenschlangen und Würsteln.Programm auf der Bühne:*Faschings-DJ*14:30 Uhr Zaubershow von Clown Poppo*15:30 Uhr Bluatschink-KinderkonzertEbenso kostenlos ist an diesem Tag die Benützung der Eisarena.