Märchenabend mit König Lichterloh am Weltfriedenstag

Die international renommierte Märchenerzählerin Frau Wolle erzählt am Weltfriedenstag Volksmärchen und Weisheitsgeschichten aus ihrem neuen Buch "König Lichterloh": Es geht um den Frieden im Inneren, um das Verzeihen in der Liebe ebenso wie um Kriege zwischen Völkern oder Streit unter Nachbarinnen. Also immer darum, wie Streit entstehen und Vergebung beginnen und gelingen kann. In ihrer Märchentruhe hütet sie weitgehend unbekannte Volksmärchen und Weisheitsgeschichten aus aller Welt - orientalische (arabische, beduinische und jüdische), afrikanische, indianische, asiatische und europäische. Ein fantastischer Erzählabend, klangverzaubert von Richard Hiebinger, der aufrütteln und nachdenklich machen soll. Weil er zeigt, dass manchmal ein Funke - oder ein Honigtropfen - genügt, einen großen Streit zu entfachen, dass es aber auch oft nur einen Gedanken oder ein Wort braucht, um ein loderndes Feuer zu löschen.

Mittwoch, 21. September 2016, 19.00 Uhr, Festung Kufstein, Kaiserturm, Kartenvorverkauf Stadtamt Kufstein, TVB Kufsteinerland und Tyrolia Kufstein.