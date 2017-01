23.01.2017, 11:43 Uhr

Revolution

Die ideale Zukunft der Erde wird sich mit zunehmender geistiger Reife des Menschen realisieren, wenn er die Energie des Lebens besser verstehen und im Einklang mit der kosmischen und überkosmischen Ordnung anwenden wird. Dann – wenn der Mensch der inneren Stimme der Wahrheit Wort verleiht - wird er sich nicht mehr zum erdbeherrschenden Übermenschen aufschwingen wollen, sondern der Liebegeist Gottes Selber sich in den Menschen hinabschenken. Wenn sich die Menschheit diesem Geist, der über alle irdische Vernunft hinausreicht, öffnen würde, öffnete sich auch das verschlossene Tor zum Garten Eden wieder.



Den Möglichkeiten menschlichen Erfindergeistes werden keine Grenzen gesetzt sein, wenn der Mensch sich als Bindeglied zwischen der stofflichen und der geistigen Welt in den Dienst des göttlichen Planes stellen wird, anstatt ihm zuwider zu handeln. Dem menschlichen Bewusstsein werden sich neue Dimensionen erschließen, wenn der Mensch sich mit der Kraft des göttlichen Liebegeistes in Übereinstimmung bringen wird, anstatt diese beharrlich zu ignorieren. Erst wenn er diese metaphysische, geistige, göttliche Kraft, die der Grund seines und allen Lebens ist, anerkennen wird und ihr in Liebe zu dienen beginnt, wird sich das Ideal der geeinten Menschheit erfüllen.



Durch Liebe zum Weltfrieden zu finden ist zweifellos ein wünschenswerteres Ziel, als das entfesselte Inferno der internationalen Waffenpotentiale eines Dritten Weltkriegs, der vielleicht für alles Leben auf der Erde final wäre. Dies sollte Motivation genug zur Veränderung der Welt durch Veränderung des eigenen Lebens sein.



Die Revolution des 21. Jahrhunderts

findet im Herzen von jedem Einzelnen statt.





