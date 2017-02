TANZ PARTY FÜR ALLE

Kufstein : Arche Noe |

Für Menschen mit Handicap, Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde –

also für A L L E ,

Da ist Partystimmung angesagt in der „Arche Noe“ in Kufstein am Bahnhof.

Unser DJ trifft genau den richtigen Ton, er heizt dem Partyvolk so richtig ein.

Jeder ist willkommen bei dieser seit Jahren beliebten Veranstaltung.

Organisiert wird diese Veranstaltung seit 15 Jahren jeden 3. Sonntag im Monat mit viel Engagement von Bric Lisa.



Sonntag 19.02.2017 16:00 Uhr ARCHE NOE am Bahnhof

Faschings Party ist angesagt! Maskierte Willkommen.