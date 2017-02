120. Jahreshauptversammlung für FF Münster

07.02.2017, 10:00 Uhr

Die Feuerwehr Münster leistete im vergangenen Jahr rund 5.900 Arbeitsstunden von welchen die Hälfte auf Einsätze und Ausbildung zurückzuführen waren. Den Rest bildeten Tätigkeiten rund um das vielfältige Feuerwehrwesen.Die zwanzig Jugendlichen der Feuerwehrjugend Münster leisteten in Summe 1.500 Stunden an Übungen und Tätigkeiten, wie der Jugendbetreuer Josef Hirner in seinem Bericht der Vollversammlung schilderte. Kassier Martin Lechner konnte den Anwesenden einen anschaulichen Zuwachs in der Kameradschaftskasse präsentieren, der aus den durchgeführten Veranstaltungen resultierte.Anschließend wurden Stefanie Schwarz, Theresa Schranzhofer und Matthias Brem in den Dienstrang "Feuerwehrmann" befördert. Damit wurden sie auch von der Feuerwehrjugend in den aktiven Dienst überstellt. Des Weiteren wurden Daniel Gaich zum Löschmeister und Thomas Moser zum Brandmeister befördert.Bürgermeisterstellvertreter Ing. Thomas Mai zeigte sich beeindruckt über die vielfältigen Tätigkeiten der Münsterer Wehr. Er bedankte sich für die geleisteten Stunden sowie Hilfeleistungen und wünschte allen Kameraden ein gesundes nach Hause kommen nach den Übungen und Einsätzen.