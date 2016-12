29 Schulen im Bezirk Kufstein schnürten Weihnachtspakete für's Jugendrotkreuz

21.12.2016, 11:46 Uhr

Das Tiroler Jugendrotkreuz (JRK) weiß um diese Menschen, ihre Nöte und Sorgen. Auf Einladung des JRK haben 36 Schulen aus ganz Tirol, darunter allein 29 aus dem Bezirk Kufstein, dieses Jahr 794 Weihnachtspakete für bedürftige Menschen in Tirol befüllt.Das JRK verteilt die Pakete mit Lebensmitteln und kleinen Geschenken an den Tagen vor Weihnachten an rund 450 Menschen in Tirol, an bedürftige Familien und alleinstehende Personen.Das Besondere an der Weihnachtspaketaktion: Es sind nicht nur die Lebensmittelpakete, die den Empfängern Freude bringen, sondern die Gewissheit, dass es Menschen gibt, denen andere nicht egal sind und die helfen – und zwar gerne und unkompliziert.