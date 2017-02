ANGERBERG: Erfolgsgeschichte des Angerberger E - Mobils geht weiter - zweites E - Mobil in Betrieb genommen

06.02.2017, 17:25 Uhr

Besonders stolz ist man in den beiden Gemeinden darauf auf die Auszeichnung durch Energie Tirol mit zwei Mobilitätssternen durch LH-Stvin. Ingrid Felipe. Letztes Jahr allerdings, so Walter Osl, wurden wir mit einen sehr hohen Preis ausgezeichnet der uns bestärkte dieses Projekt weiter zu führen. Im Dezember 2016 wurde das Angerberger Projekt in Trient unter 122 nominierten Projekten mit dem Gewinn des Euregio - Umweltpreises für Tirol-Südtirol-Trentino bedacht. Helmut Feldkircher, der unter anderem den Preis entgegennahm erzählte, dass es donnernden Applaus für die Angerberger gab als das Projekt vorgestellt wurde und explizit darauf hingewiesen wurde dass das Angerberger- Mobil ausschließlich von ehrenamtlichen Fahrern und Fahrerinnen betrieben wird. Zurzeit sind 21 Männer und 4 Frauen die sich freiwillig bereit erklären unsere Angerberger und Mariasteiner Bevölkerung von A nach B zufahren und auch wieder zurück, dies bei jeder Witterung meinte Bgm. Osl.Um dies auch in Hinkunft auch weiter führen zu können wurde durch großzügige Unterstützungen von mehreren Sponsoren (Land Tirol, Raiffeinbank Angerberg, Tiroler Versicherungen) ein neues E - Mobil der Marke Renault Zoe von der Fa. Langeberner in Wörgl angekauft. Dieses Fahrzeug hat eine größere Reichweite da bei Tagesleistungen von 150 km am Tag das alte E - Mobil an die Reichweitengrenze gestoßen ist. Bei der Modellauswahl wurde besonders auf leichtes Ein- und Aussteigen und die Beförderungsmöglichkeit von Kinderwägen und Rollstühlen bedacht genommen. Damit, so die beiden Bürgermeister unisono, können wir den steigenden Bedarf auch in Zukunft abdecken und wünschen den Fahrerinnen Fahrern ein weiterhin unfallfreies fahren.Zum Abschluss der kleinen Feier und Übergabe des Fahrzeuges an die Fahrerinnen und Fahrer wurden noch einige FahrerInnen geehrt die besonders oft sich hinter das Lenkrad schwingen. An drei anwesende Sponsoren, Rosemarie Fuchs (Raiffeisenbank Bankstellenleiterin Angerberg), Peter Langebner (Autohaus Langebner Wörgl) und an Dietmar Rappold (Verkaufsleiter Unterland Tiroler Versicherung) überreichte Bgm. Walter Osl als kleines Dankeschön das neue Angerberger Dorfbuch.