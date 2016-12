Auszeichnung für engagierte Katholiken

25.12.2016, 09:00 Uhr

Erzbischof Lackner verleiht fünf Wörglern Rupert- und Virgil-Orden der Erzdiözese Salzburg.

SALZBURG/BEZIRK. In festlicher Umrahmung wurden am 14. Dezember 28 Personen für ihr kirchliches Engagement mit dem Rupert- und Virgil-Orden in Silber ausgezeichnet. Gleich fünf davon kamen aus dem Bezirk Kufstein. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner verlieh den Verdienstorden an 11 Frauen und 17 Männer. Ihr Engagement spiegelt die Vielfältigkeit pfarrlichen Wirkens wider: von Mesnern, Pfarrcaritas, Lektorendienst bis hin zu Kirchenputz, Pfarrkindergarten, Tourismuspastoral und Sternsingerbegleitung - alle Sparten waren bei den Geehrten vertreten.

Mit dem Ehrenzeichen in Silber des Verdienstordens der Hl. Rupert und Virgil wurden im Tiroler Teil der Erzdiözese ausgezeichnet: Dipl.Ing. Hubert Lechner, Wörgl



Johann Mauracher, Wörgl



Herbert Ringler, Wörgl



Brigitte Schnellrieder, Wörgl



Dipl.Ing. Gerhard Wibmer, Wörgl



Katrin Schweiger, Kirchberg

„Berührt und begeistert“ zeigte sich Erzbischof Franz Lackner über das „Engagement und die Herzkraft“ der vielen Ehrenamtlichen in den Pfarren. Diese verglich der Oberhirte mit „Zellen des Körpers der Erzdiözese, aus denen Lebendigkeit kommt“. Lackner dankte den Geehrten für ihr Wirken, das dem „Wohl der Gesellschaft und der Ehre Gottes“ diene. „Uns wird etwas geschenkt. Durch diese Auszeichnung soll es nicht unerkannt bleiben“, so der Erzbischof.„Für jede Pfarre ist es ein Gewinn und ein großes Geschenk, wenn man engagierte Katholiken wie Sie zu den Mitarbeitern zählen darf, und für dieses Geschenk kann man nur von Herzen danken“, würdigte die Ordinariatskanzlerin der Erzdiözese Salzburg, Elisabeth Kandler-Mayr die Geehrten in ihrer Laudatio. Kandler-Mayr stellte die Verbindung zwischen der Auszeichnung und deren Namensgeber, den Diözesanpatronen Rupert und Virgil, heraus, die sie als „Schicksalsgenossen unserer Menschlichkeit“ bezeichnete, weil deren „Wirken von besonderer Bedeutung war und blieb.“1984, zum 1200. Todestag des Heiligen Virgil, wurde der Verdienstorden der Heiligen Rupert und Virgil von Erzbischof Karl Berg ins Leben gerufen und ist dem Landespatron von Salzburg und dem Patron der Erzdiözese gewidmet. Der Orden ist in vier Stufen gegliedert: Das Ehrenzeichen in Silber wird für Verdienste im Bereich der Pfarre verliehen, das Ehrenzeichen in Gold für Verdienste im überpfarrlichen Bereich, das Große Ehrenzeichen in Gold für Verdienste im diözesanen und überdiözesanen Bereich und das Große Ehrenzeichen in Gold mit Stern für außerordentliche Verdienste im diözesanen und überdiözesanen Bereich. Die Vorschläge zur Verleihung werden von den kirchlichen Gremien, den Gliederungen der Katholischen Aktion bzw. den kirchlichen Behörden und Institutionen gestellt. Die Entscheidung über die Vergabe trifft der Salzburger Erzbischof.