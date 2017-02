Berufsausbildungen an der dreijährigen FW Kufstein

08.02.2017, 16:43 Uhr

Im Rahmen der an der HLW / FW jedes Jahr fix stattfindenden „Projektwoche Praxis“ haben die Schülerinnen und Schüler der ersten Fachschulklasse in der Woche vom 6. Februar die Möglichkeit, Praxisluft in regionalen Unternehmen zu schnuppern.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer stellen renommierte Partnerbetriebe der HLW / FW Kufstein ein Kontingent an Arbeitsplätzen zur Verfügung, um den künftigen Absolventen/innen der dreijährigen Fachschule für Wirtschaft einen tieferen Einblick in Berufsbilder aus dem medizinisch-technischen, sozialen, touristischen oder kommunalen Bereich zu gewähren. „Durch die gelebte Partnerschaft mit den heimischen Firmen können wir unseren Schülerinnen und Schülern schon früh fundiertes Wissen über die verschiedenen Tätigkeiten mitgeben, was für die Entscheidungsfindung der jungen Leute enorm hilfreich ist“, erklärt Direktor Mag. Markus Höfle. Die dreijährige Ausbildung an der Fachschule für Wirtschaft endet mit einem Lehrabschluss im kaufmännischen Bereich und im Gastgewerbe und berechtigt zudem zum Besuch eines Aufbaulehrganges mit Matura.