Besinnliche Weihnacht mit der BMK Scheffau

, 6351 Scheffau am Wilden Kaiser AT

Musikpavillon , 6351 Scheffau am Wilden Kaiser AT

Scheffau am Wilden Kaiser: Musikpavillon |

SCHEFFAU. „Die stillste Zeit im Jahr“ – eine musikalische Einstimmung auf das Fest der Freude bietet die Bundesmusikkapelle Scheffau am 18. Dezember ab 18 Uhr beim Musikpavillon.

Mit dabei sind auch die Weisenbläsergruppen der BMK und Gesangsgruppen wie der "Bloakner Vierg’sang", die "Schattseitn-Sängerinnen" sowie das Gesangstrio mit Ramona, Barbara und Veronika.

Highlight in diesem Jahr ist wieder ein Gastauftritt der jungen Anklöpfler der VS Ellmau. Die ruhige und besinnliche Atmosphäre dieser Veranstaltung bietet allen Besuchern die Möglichkeit, einen Ausgleich zur hektischen Vorweihnachtszeit zu finden.

Am Heiligen Abend stimmen Scheffauer Weisenbläser ab 22:20 Uhr auf die traditionelle Christmette ein.