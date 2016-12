Breitenbach im "e5-Programm" Willkommen geheißen

06.12.2016, 13:00 Uhr

Neu im e5 Programm„Der Beitritt der Gemeinde Breitenbach ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Energieunabhängigkeit Tirols“, erklärt der Energielandesrat Josef Geisler und bedankte sich beim Bürgermeister und der Gemeinde Breitenbach für ihr Engagement, das essentiell für den Ausbau und Einsatz von erneuerbaren Energien ist. „Nur gemeinsam mit den Gemeinden und ihren konkreten Energieeffizienzmaßnahmen können wir es schaffen gezielt Energie einzusparen und damit das Ziel erreichen, dass sich Tirol bis 2050 selbstständig mit eigenen Energieträgern versorgen kann“, so Geisler. Der Landeshauptmannstellvertreter hebt vor allem die Leistung der Gemeinde Breitenbach im Bereich der Mobilität hervor. „Besonders gut funktioniert das Dorftaxi, welches seit Oktober 2015 von 20 ehrenamtlichen Fahrern betrieben wird und vor allem bei den älteren Gemeindemitgliedern großen Anklang findet“, so Bürgermeister LAbg. Ing. Alois Margreiter. „Breitenbach leistet mit dem Dorftaxi, dem Kindergartenbus und dem Ausbau der Rad-und Gehwege auf der Innbrücke schon einen wesentlichen Beitrag“, erklärt Geisler. Für die Zukunft steht fest, dass Breitenbach noch mehr Aktivität in Richtung Energieeffizienz zeigen wird, so Bürgermeister LAbg. Ing. Alois Margreiter.Energiepolitische Potentiale und Stärken wird das Energieteam der Gemeinde Breitenbach jetzt zusammen mit Energie Tirol ausloten. „Unsere Experten werden der Gemeinde bei allen Fragen rund um die Themen erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz zur Seite stehen“, betont der Geschäftsführer von Energie Tirol, DI Bruno Oberhuber. Energie Tirol ist die unabhängige Beratungsstelle des Landes Tirol, für jegliche Energiefragen und koordiniert das e5-Programm in Tirol. „In Zusammenarbeit mit den e5-Gemeinden, versuchen wir Energieprozesse zu modernisieren, Energie effizienter und intelligenter zu nutzen und klimaschonende, erneuerbare Energieträger vermehrt einzusetzen. Dazu werden wir auch in Breitenbach, die bestmöglichen kommunalen Energiestrategien und entsprechende Maßnahmen planen und Schritt für Schritt umsetzen“, schließt Oberhuber ab.