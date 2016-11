"Das ewige Lied" in der Pfarrkirche Oberau

Pfarrkirche Oberau, 6311 Wildschönau

WILDSCHÖNAU. „Das ewige Lied“ – so lautet der Titel des weihnachtlichen Kirchenkonzertes der Musikkapelle Mühltal, das am 11. Dezember um 19 Uhr in der Pfarrkirche Oberau stattfindet.

Außerdem wirken mit: Der Männerchor Niederau, der Kirchenchor Auffach, verschiedene Bläsergruppen der BMK Mühltal und das Harfentrio der MMS Wildschönau.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher, besinnlicher musikalischer Adventabend bei freiem Eintritt. Anschließend findet auf dem Kirchplatz ein kleiner Adventmarkt statt.