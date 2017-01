Das "Radix Chamber Ensemble" im Stadtsaal

KUFSTEIN. Das Kulturreferat der Stadtgemeinde präsentiert das dritte Abonnementkonzert am"Radix Chamber Ensemble" – Antonio Vivaldi, Bert Breit und Bossa Nova?In ungewöhnlicher Besetzung werden Stücke, Stile und Epochen gegenübergestellt, die man sonst nicht innerhalb eines Abends zu hören bekommt. Doch die Konzertbesucher werden überrascht sein von der Intensität und Frische der Musik und den starken Charakteren der Musiker.Wenn das Ensemble dieses Mal mit Violine, (Barock-)Gitarre, Fagott, Klavier, Cembalo und Kontrabass nach Kufstein kommt und u.a. Musik von Antonio Vivaldi, Bert Breit und Celso Machado spielt, kann man sich auf einen aufregenden und beglückenden Abend gefasst machen.

Das Konzertprogramm

Kammermusik unlimited

Die Musiker

Kartenvorverkauf: www.kufstein.at, Stadtamt Kufstein, Tel. 05372-602100, TVB Kufsteinerland, Volksbank. Preise: 23/16 Euro bis erm. 16/9 Euro (Ermäßigung für Ö1-Clubmitglieder).Triosonate in c-moll RV 83 für Violine, Fagott und Basso continuoAuszüge der Suite op. 18 für Klavier solo„Suite populaire espagnole“ für Violine und KlavierDuetto in g-moll für Fagott und CembaloFragmente für Violine soloMúsicas Populares Brasileiras (Kammerfassung von Daniel H. Jozè)Eine Besetzung, wie es sie in der klassischen Szene ansonsten nicht gibt, eine ungewöhnliche Kombination der Instrumente und schon in der Stammbesetzung vier Nationalitäten. Dazu Programme, die in ihrer kontrastreichen Folge vermeintlich unvereinbarer Epochen auf den ersten Blick radikal scheinen… Und radikal ist das "Radix Chamber Ensemble" – im eigentlichen Sinne des Wortes: Denn die Musiker haben Lust, nach der Wurzel, dem Kern des Konzertierens und des Musizierens zu suchen. Gerade das Zusammentreffen von unterschiedlichen Stilen und Charakteren, sowohl der Komponisten als auch der aufführenden Musiker, bringt die einer jeden Musik zugrunde liegende Gemütsbewegung zum Aufleuchten.• Mariya Nesterovska – Violine• Rafael Bonavita – Gitarre, Barockgitarre• Hubert Mittermayer Nesterovskiy – Fagott• Nenad Lecic – Klavier• Julien Wolfs – Cembalo• Stefan Preyer – Kontrabass