Den Kräutern auf der Spur

05.02.2017, 08:00 Uhr

Mit Kräuterhexe Maria Bachmann durch das Kufsteinerland.

ERL (red). Ein Leben ohne Kräuter? Möglich, aber kaum vorstellbar für Maria Bachmann aus Erl. Die Kräuterhexe kennt fast jede Pflanze beim Namen, weiß, wie sie wirkt und für was man sie einsetzen kann. Ihr umfangreiches Wissen gibt sie bei Kräuterwanderungen im Kufsteinerland weiter.Die Begeisterung für Heilkräuter begleitet Maria Bachmann schon seit ihrer Kindheit. Vor ein paar Jahren machte die gebürtige Erlerin ihr Hobby zum Beruf und begann die Ausbildung zur Phytotherapeutin. Heute leitet sie geführte Kräuterwanderungen durch das Kufsteinerland. Ausgestattet mit einer Gartenschere, kleiner Schaufel, Kräuterbuch und Stoffsäckchen entführt sie die Teilnehmer in die faszinierende Welt der Wildkräuter und ihrer Wirkung. „Pflanzen haben eine Art magische Anziehungskraft und eine tiefgründige Bedeutung. Man schenkt den Kräutern oft viel zu wenig Beachtung. Mein Ziel ist es, dass alle Teilnehmer bewusster durch die Natur spazieren“, erklärt die Kräuterhexe, die nicht nur Phytotherapeutin, sondern auch ausgebildete Kräuter- und Bergwanderführerin ist. Eine kleine Menge an Blüten und Blättchen von den Kräutern werden gesammelt und die Teilnehmer stellen mit Marias Hilfe eine persönliche Heilsalbe oder ein Kräuterelixier her. Die meisten, Einheimische wie Gäste, sind dankbar für das „Wachrütteln“ und zeigen sich begeistert über die Heilkräuter die die Pflanzenwelt auf Lager hat. Und da keine Kräuterwanderung der anderen gleicht, begleiten einige Maria sogar regelmäßig in die Berge.

Zuhause bewahrt Maria ihre persönliche Natur-Apotheke aus über 50 Tinkturen auf. Während andere Frauen morgens vor dem Kleiderschrank überlegen, wählt die Kräuterhexe mit Bedacht ihre persönliche Tinkturen-Mischung: „Ein Glas Wasser mit den richtigen Tröpfchen und einem energiereichen Tag steht nichts mehr im Weg!“ Viele der Tinkturen wirken bei körperlichen Beschwerden vom Kopf bis zum Magen und vom Darm bis zu den Füßen. Maria ist aber vor allem von der seelischen Wirkung der Pflanzen fasziniert. „Es gibt Pflanzen gegen Liebeskummer (Rosmarin), gegen Depressionen (Schlüsselblume) und für mehr Lebensenergie (Beifuß-Kraut)“, erklärt sie. Trotz jahrelanger Erfahrung besucht sie weiterhin regelmäßig Fortbildungen – die Welt der Pflanzen ist so vielseitig, da lernt man nie aus.Im Oktober 2016 eröffnete am Berghaus Aschenbrenner am Kaisergebirge die „Almapotheke“. Fünf verschiedene Module erklären die Wirkung von Kräutern und ihre Verwendung in der Medizin – der Grat zwischen heilender Wirkung und Gift ist bei einigen Pflanzen, z.B. dem Blauen Eisenhut, sehr schmal. Auch der Duft der Pflanzen ist ein Thema. An kleinen Duftklappen können Besucher selbst riechen und die Pflanzen probieren. Wer sich die Bilder vor einer Wanderung genau ansieht, wird viele der seltenen und teilweise geschützten Pflanzen im Kaisergebirge wiederentdecken.