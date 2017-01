Der Felsenkeller-Laden ist eröffnet

11.01.2017, 07:00 Uhr

Größer, übersichtlicher und moderner ist der neue Laden, an den sich so manche Kunden erst gewöhnen müssen. Neun eigene Käsesorten, Butter, Joghurt, Fruchtmolke und Sonnenblumenöl aus eigener Produktion werden angeboten, darüber hinaus viel Regionales.Von 1971 – 1995 war Herbert Plangger Pächter der Sennerei Niederndorf, dann machte er sich mit der eigenen Käserei in Durchholzen selbständig. Das Geschäft ist schon seit vielen Jahren ein Treffpunkt für Käseliebhaber und Menschen, die Wert auf hohe Qualität und natürliche Produktion legen. Vor allem aus dem bayerischen Raum kommen viele nach Durchholzen, um sich mit den Heumilchspezialitäten einzudecken.2014 wurde das Gasthaus Sebi gekauft und im Felsen ein Keller zur Käsereifung gebaut. Aus hygienischen Gründen ist es nicht möglich, dass dieser imposante Keller von jedermann betreten werden kann, doch im Verkostungsstüberl über dem Verkaufsraum hat man einen direkten Blick auf die Käselaibe, die zu Tausenden dort reifen. „Die Käserei wird weiterhin in Durchholzen bleiben“, sagt Geschäftsführerin Martina Brunner, da der finanzielle Aufwand zu groß wäre, diese zu verlegen. Derzeit sind bei der Firma Plangger 30 Personen beschäftigt.