Die unfassbare Utopie des vereinfachten Cellos

12.02.2017, 08:00 Uhr

Zugleich finden sich auf dem Album aber auch Eigenkreationen, die mit samtig-dramatischen Klängen aufhorchen lassen. Den Anfang macht das von Julian Walker komponierte Stück "Fole Waesh", das den Zuhörer locker und beschwingt in die Welt der "Intangible Utopia" führt. Das nächste Originalstück "Tschuri" beginnt dunkel-düster ehe es sich in einen fröhlichen Klangreigen aufschwingt. Walker's Stück "Intagible Utopia," zeichnet sich durch ruhige, langgezogene Tonsequenzen aus, die den Zuhörer tatsächlich in eine utopische Welt zu führen scheinen.Mit ihrer CD schafft das Cello Duo den Drahtseilakt zwischen rockiger Cello Musik, Eigenkreationen und Neuinterpretationen ohne dabei kopierend oder langweilig zu wirken. Mit "Cemplified" mischen "Intangible Utopia" in der zeitgenössichen Interpretation des Cello Instrumentes ganz vorne mit. Am Samstag den 4. März gastiert das Duo ab 19:30 Uhr auf der Kufsteiner Festung.