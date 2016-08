Doffest Kundl – trachtig feiern am 10. September

Wenn am 10. September Kundl zu seinem Dorffest lädt wird es richtig trachtig! Ab 15 Uhr verwandelt sich das Dorfzentrum zu einem wahren Fest der Traditionen. Zünftige Musik, Tanz und regionale Schmankerl werden angeboten. Und weil der Titel Programm ist, werden Burschen in knackigen Lederhosen und Mädels in flotten Dirndln eine Trachtenmodenschau vorführen. An den vielen verschiedenen Ständen erhält man kulinarische Spezialitäten. Und Kinder erwartet ein buntes Kinderprogramm. Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 16 Uhr die Bundesmusikkapelle Breitenbach. Am Abend ab 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf die bekannte Band „Die Trenkwalder“ mit dem charismatischen Frontman Hubsi Trenkwalder freuen. Nach den Erfolgen der letzten Jahre feiert das Dorffest nun seine vierte Auflage und geht dabei einen Schritt weiter. Ganz nach dem Motto: „Stärk deine Wadl, kimm mit´n Radl oder geh z´Fuß“, bitten die Veranstalter um eine umweltfreundliche Anreise. Das Fest findet bei jeder Witterung und bei freiem Eintritt statt.



Es werden 10x2 Getränkegutscheine verlost! Die Gewinner können die Gutscheine an der Bar abholen und einlösen. Machen Sie gleich mit und gewinnen Sie mit den Bezirksblättern!