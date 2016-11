Doppel-Vortrag in Sachen Liebe mit Bestseller-Autor Veit Lindau

Kufstein : Landesmusikschule |

KUFSTEIN. Nach seinem begeisternden und ausverkauften Vortrag bei den glück.tagen im Mai 2016 referiert der Bestsellerautor Veit Lindau wieder in Kufstein.

Sein Thema ist diesmal "Liebe" und die Frage, wie wir alle unsere Beziehungen – in Familie, Freundeskreis, Beruf und Partnerschaft – entscheidend verbessern und zum Blühen bringen können.

Dabei zeigt Lindau im gewohnt lockeren Ton und lebensnah, welche unbewussten Muster gute Beziehungen wieder scheitern lassen, dass Selbst-Liebe eine immens wichtige Rolle spielt, und welche Qualitäten lebendige Beziehungen haben sollten, um dauerhaft zu gelingen.

Der Doppelvortrag aus „Selbstliebe“ und „Liebe“ findet am 27. November von 17 bis 21 Uhr im Saal der Musikschule statt. Beitrag: 69 Euro. Infos und Tickets in der Buchhandlung Weningers fein.kost.