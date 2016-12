„Drunt in der greana Au“ – Kinderlieder

Kufstein : Kulturfabrik Kufstein |

KUFSTEIN. Das Kulturreferat der Stadt veranstaltet in der Reihe „höreinspaziert“ am 14. Jänner um 15 Uhr in der Kulturfabrik ein Konzert mit bayerischen Kinderliedern:

„Drunt in der greana Au“ – ein Sternschnuppe-Mitsing-Konzert.



Lustige Lieder-Reise durch traditionelle und neue Lieder für die ganze Familie. Bayerisch frech und frisch im wilden "Tradimix und Tradihui" – so geht’s ab bei diesem quirligen Konzert mit dem bekannten Kinderlieder-Duo Margit Sarholz und Werner Meier.

Wie schon auf ihrer CD "Bayerische Kinderlieder" sorgen die beiden mit einer gelungenen Mischung aus traditionellen und neuen bayerischen Liedern für Stimmung.



Kartenvorverkauf: www.kufstein.at, Stadtamt Kufstein (Tel. 05372-602100), TVB Kufsteinerland, Volksbank Tirol/Kufstein. Eintrittspreis: 3 Euro für Groß und Klein.