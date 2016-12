Ehrenamtliche schenken seit 10 Jahren Zeit an Einsame in Kufstein

04.12.2016, 12:01 Uhr

Seit ihrer Gründung am 26. April 2006 hat die Vinzenzgemeinschaft mit ihrem kostenlosen Besuchs- und Hilfsdienst sowie ihrem Spendenangebot für einsame und in finanzielle Not geratene KufsteinerInnen viel geleistet.So schenkten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen seit Bestehen mit ihren Besuchen insgesamt rund 4.800 Stunden und zauberten damit so manches Lächeln in die Gesichter ihrer Schützlinge. Beim kürzlich abgehaltenen Mitarbeiteressen wurde den dzt. 18 ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihr ganzjähriges Engagement gedankt.

Immer öfter wird bei der Vinzenzgemeinschaft Kufstein auch um einmalige finanzielle Hilfen in besonderen Notsituationen angefragt. Um dieser Aufgabe weiterhin nachkommen zu können, bietet die Vinzenzgemeinschaft preisgekrönte Fotokalender GAIA 2017 gegen Spenden an bzw. bittet sie auch um Spenden auf das Spendenkonto bei der Volksbank Tirol, IBAN: AT19 4239 0000 0040 2818. Infos: www.vinzenzgemeinschaft-kufstein.at, http://www.vinzenzgemeinschaften-tirol.at/ oder Tel. 0676 4300788.