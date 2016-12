Ein Licht geht um die Welt: Weltgedenktag für verstorbene Kinder

Kufstein : Bezirkskrankenhaus Kufstein |

KUFSTEIN. Der zweite Sonntag im Dezember (11.12.) ist alljährlich der Weltgedenktag für verstorbene Kinder.



An diesem Tag stellen Betroffene und Mitfühlende um 19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster. Jede einzelne sagt zu einem verstorbenen Kind: „Du hast Licht in diese Welt gebracht. Du wirst geliebt und wir erinnern uns an dich!“



Zusätzlich finden an diesem Abend Lichterfeiern statt – so auch in der Kapelle des Kufsteiner Krankenhauses. Dabei werden ab 19 Uhr einfühlsame Texte vorgetragen und musikalisch stimmungsvoll begleitet. Betroffene und Mitfühlende zünden für verstorbene Kinder Kerzen an – gleich in welchem Alter oder durch welche Todesursache sie gestorben sind. Das Vorbereitungsteam des BKH (Pflegekräfte, Seelsorgerinnen, Hospizmitarbeiterin) lädt zum Kommen und Gedenken ein.